Швейцария усиливает карантин из-за нарастающей эпидемии и первых случаев штамма "Омикрон"

Правительство Швейцарии анонсировало усиление карантинных ограничений с 6 декабря, в связи с нарастанием волны эпидемии коронавируса и рисками, создающими попадание в страну штамма "Омикрон".

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Swiss Info.

"Ситуация очень серьезная. Мы не хотели этого, но приходится смотреть в глаза реальности. Некоторые больницы уже почти перегружены", – заявил министр здравоохранения Ален Берсе.

Мероприятия проводятся с 6 декабря до 24 января.

С понедельника любые массовые мероприятия в помещениях разрешены с допуском только по ковид-сертификату, удостоверяющему полный курс прививки от коронавируса, недавно перенесенную болезнь или свежий отрицательный тест. Ранее делали исключения для мер с участием до 30 человек. Такие же требования будут для событий на улице с участием более 300 человек, тогда как раньше - более 1000 человек. Несмотря на требование сертификата, гости должны будут носить маски.

Срок действия отрицательного теста в качестве пропуска сокращают с 48 часов до 24 часов.

Вдобавок, организаторы событий и бизнес имеют право, по собственному выбору, признавать как пропуск для допуска только вакцинацию или недавно перенесенную болезнь.

В ресторанах и барах, а также на культурных событиях нужно будет оставлять организаторам свои контакты. Потребление еды и напитков разрешено только за столиками.

Всем рекомендуется по возможности работать дистанционно.

Поскольку в самой Швейцарии подтвердили первые случаи штамма "Омикрон", требование самоизоляции при возвращении из стран риска было отменено. Все путешественники должны будут с 4 декабря заранее сдать тест перед приездом.

В пакете предложений обсуждалось и обязательное регулярное тестирование в школах, но некоторые кантоны не поддержали такой шаг.

В последние недели Швейцария регистрирует все больший ежедневный прирост заражений. В пятницу сообщили о почти 10 000 новых больных, что является одним из самых больших показателей за время эпидемии (население страны – 8,6 млн).

В настоящее время в Швейцарии полностью привиты 65% населения.

Напомним, в минувшее воскресенье швейцарцы на референдуме поддержали правительственную политику борьбы с эпидемией.

Больше об этом читайте в статье: Поражение "антиваксов": как Швейцария одолела многомиллионную кампанию против прививки.

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