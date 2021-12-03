У Чехії визначилися, для кого вакцинація буде обов'язковою

Обов'язкова вакцинація проти коронавірусу в Чехії стосуватиметься міських поліцейських, пожежників-добровольців, медиків та студентів медичних вишів, а також студентів, які готуються до роботи в соціальних службах.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Адам Войтех, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Ceske Noviny.

Міністерство направило до законодавчої ради уряду постанову про обов'язкову вакцинацію, яка має набути чинності з березня наступного року.

Міністерство раніше оголосило, що обов'язкова вакцинація застосовуватиметься до медичних працівників, соціальних працівників, пожежників та поліцейських.

Сьогодні Войтех уточнив, що до указу увійдуть також люди, які готуються до професії медсестри, тобто медики та студенти медичних вишів. За словами Войтеха, міністр освіти Роберт Плага погодився з тим, що це також мають бути студенти, які готуються працювати у соціальних службах.

Обов'язкова вакцинація також поширюватиметься на людей віком понад 60 років, але це питання поки що викликає розбіжності. Войтех сказав, що інші європейські країни також переходять до обов'язкової вакцинації деяких груп населення, і Чехія також має піти цим шляхом.

Нагадаємо, уряд Чехії вирішив знову запровадити надзвичайний стан на 30 днів у зв’язку з ситуацією у сфері охорони здоров’я.

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