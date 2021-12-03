В Чехии определились, для кого вакцинация будет обязательной

Обязательная вакцинация против коронавируса в Чехии будет касаться городских полицейских, пожарных добровольцев, медиков и студентов медицинских вузов, а также студентов, которые готовятся к работе в социальных службах.

Об этом заявил министр здравоохранения Адам Войтех, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ceske Noviny.

Министерство направило в законодательный совет правительства постановление об обязательной вакцинации, которое должно вступить в силу с марта следующего года.

Министерство ранее объявило, что обязательная вакцинация будет применяться к медицинским работникам, социальным работникам, пожарным и полицейским.

Сегодня Войтех уточнил, что в указ войдут также готовящиеся к профессии медсестры люди, то есть медики и студенты медицинских вузов. По словам Войтеха, министр образования Роберт Плага согласился с тем, что это должны быть студенты, которые готовятся работать в социальных службах.

Обязательная вакцинация также будет распространяться на людей старше 60 лет, но этот вопрос пока вызывает разногласия. Войтех сказал, что другие европейские страны также переходят к обязательной вакцинации некоторых групп населения, и Чехия должна пойти по этому пути.

Напомним, правительство Чехии решило снова ввести чрезвычайное положение на 30 дней в связи с ситуацией в сфере здравоохранения.

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