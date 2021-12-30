Кіпр посилив коронавірусні обмеження на тлі рекордів заражень

Святкування Нового року на Кіпрі буде урізаним після того, як уряд заборонив танці в нічних клубах та обмежив роботу барів і ресторанів обслуговуванням лише сидячих відвідувачів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє AP.

Міністр охорони здоров’я Кіпру Міхаліс Хаджіпантела заявив у середу, що щоденний показник зараження зараз коливається на рекордно високому рівні близько 2,5%, оскільки штам "Омікрон" швидко поширився в країні.

У середу кількість заражень перевищила 3 тисячі – це був третій день поспіль з рекордними показниками заражень.

Хаджіпантела повідомив, що з четверга максимальна кількість відвідувачів у барах, ресторанах і нічних клубах буде обмежена 300 вакцинованими особами. Будь-хто, хто не отримав бустерне щеплення, повинен отримати негативний швидкий тест за 24 години до відвідування будь-якого заходу.

Також відвідувачі закладів громадського харчування, розважальних закладів повинні лишатися на сидячих місцях. Таким чином уряд суттєво обмежив роботу нічних клубів.

Також наступного місяця 40% усіх співробітників офісів будуть змушені працювати з дому, а відвідування спортивних стадіонів буде обмежено 50% місткістю.