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Кипр усилил коронавирусные ограничения на фоне рекордов заражений

Четверг, 30 декабря 2021, 14:16

Празднование Нового года на Кипре будет урезано после того, как правительство запретило танцы в ночных клубах и ограничило работу баров и ресторанов обслуживанием только сидящих посетителей.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает AP.

Министр здравоохранения Кипра Михалис Хаджипантела заявил в среду, что ежедневный показатель заражения сейчас колеблется на рекордно высоком уровне около 2,5%, поскольку штамм "Омикрон" быстро распространился в стране.

В среду количество заражений превысило 3 тысячи – это был третий день с рекордными показателями заражений.

Хаджипантела сообщил, что с четверга максимальное количество посетителей в барах, ресторанах и ночных клубах будет ограничено 300 вакцинированными лицами. Любой, кто не получил бустерную прививку, должен получить отрицательный быстрый тест за 24 часа до посещения любого мероприятия.

Также посетители заведений общепита, развлекательных заведений должны оставаться на сидячих местах. Таким образом правительство существенно ограничило работу ночных клубов.

Также в следующем месяце 40% всех сотрудников офисов будут вынуждены работать из дома, а посещение спортивных стадионов будет ограничено 50% вместимостью.

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Кипр
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