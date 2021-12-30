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В Британии на Рождество банк по ошибке отправил клиентам 130 миллионов фунтов

Четверг, 30 декабря 2021, 16:21

Испанский банк Santander по ошибке отправил на счета десятков тысяч клиентов в Британии 130 миллионов фунтов стерлингов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в материале BBC.

25 декабря банк по ошибке внес 130 миллионов фунтов стерлингов на 75 000 счетов.

По данным The Times, сотрудники Santander спешат вернуть деньги, хотя работа усложняется из-за того, что большая их часть была размещена на счетах в конкурирующих банках.

Ошибка произошла, когда платежи с 2000 счетов корпоративных клиентов были совершены дважды. В результате тысячи человек дважды получили средства со счетов своего работодателя, хотя второй платеж был профинансирован банком.

Менеджер операций с заработной платой рассказал, что сначала подумал, что ошибка произошла по его вине и его Рождество разрушено.

 "Нам жаль, что из-за технической проблемы некоторые платежи от наших корпоративных клиентов неправильно продублировались на счетах получателей", – говорится в сообщении банка.

В банке заверили, что клиенты ни в коем случае не пострадают финансово.

"Мы будем настойчиво работать со многими банками по всей Британии, чтобы исправить повторяющиеся транзакции в ближайшие дни" - заявили в банке.

Однако непонятно, как отреагируют банки, если их клиенты уже потратили деньги.

Santander отметил, что может связаться с людьми напрямую, чтобы вернуть деньги.

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