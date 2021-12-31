Байден пригрозил Путину последствиями в случае нового вторжения в Украину

Президент США Джо Байден в разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что новое вторжение в Украину будет иметь решительные последствия.

Об этом говорится в заявлении Белого дома по результатам телефонного разговора, сообщает "Европейская правда".

Президент Байден призвал Россию к деэскалации напряженности с Украиной. Он четко дал понять, что Соединенные Штаты и их союзники и партнеры решительно ответят, если Россия вторгнется в Украину" - сказано в заявлении.

Байден также выразил поддержку дипломатическим мероприятиям, которые начнутся в начале следующего года по двустороннему диалогу по стратегической стабильности, в НАТО через Совет Россия-НАТО и в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

"Президент Байден повторил, что существенный прогресс в этих диалогах может произойти только в условиях деэскалации, а не эскалации", - заявили в Белом доме.

Как сообщалось, в среду госсекретарь США Энтони Блинкен поговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Напомним, Байден и Путин 7 декабря провели виртуальные переговоры, они общались более двух часов. Основной темой было наращивание российских войск на границе с Украиной. Тогда Путин потребовал так называемых "гарантий безопасности" для России.

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