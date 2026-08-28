Норвегія оголосила національну жалобу у зв’язку зі смертю короля

У зв’язку зі смертю короля Гаральда V у п’ятницю вранці Норвегія оголосила національну жалобу, яка триватиме від сьогодні і до дня його похорону, дата якого поки що не визначена.

Про це оголосив норвезький уряд, пише "Європейська правда".

Уряд зазначив, що підготував рекомендації щодо того, як громадянам, організаціям, муніципалітетам та підприємствам поводитись на час жалоби, проте наголосив, що чітко визначених правил щодо цього немає.

"Скорбота є особистою справою, і можуть існувати різні потреби та побажання щодо вшанування пам’яті короля Гаральда, який пішов з життя. Ми, як окремі особи, сім’ї, місцеві громади, колективи, організації та країна в цілому, маємо знайти власні способи вираження скорботи та співчуття", – йдеться у повідомленні уряду.

Прапори на королівських резиденціях, державних будівлях та військових об’єктах будуть приспущені у зв’язку з жалобою.

Опівдні церковні дзвони по всій країні дзвонили у зв’язку зі смертю короля.

28 серпня король Норвегії Гаральд V, найстарший монарх в Європі, помер у віці 89 років.

Король певний час лікувався від гемолітичної анемії і його стан значно погіршився цього тижня.

Після смерті короля Гаральда V його син Гокон 28 серпня автоматично став новим королем Норвегії.