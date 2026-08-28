Президент Румунії відновлює консультації з партіями у спробах призначити прем’єра

Президент Румунії Нікушор Дан з 1 вересня скликає лідерів політичних партій на консультації для формування нового уряду.

Як пише "Європейська правда", про це Дан повідомив на пресконференції у четвер, його цитує Digi24.

Румунський президент висловив сподівання, що консультації приведуть до формування стабільного уряду. Він пояснив, що протягом липня-серпня не вносив пропозицій щодо кандидатури прем’єра, оскільки парламент був на канікулах.

"Ось чому в липні-серпні, окрім постійних обговорень з політичними партіями, ми не робили жодного призначення. Тепер, одразу 1 вересня, у нас будуть нові консультації, ми побачимо, чи будуть вони формальними чи неформальними, і я вірю, що ми знайдемо більшість для уряду, який буде стабільним", – сказав президент Румунії.

Згідно з інформацією Digi24, найбільш ймовірний сценарій передбачає формування уряду на чолі з Соціал-демократичною партією (PSD), який очолюватиме прем’єр, що не належить до жодної політичної партії, щоб за нього можна було зібрати голоси від кількох політичних сил.

Очікується, що Дан може винести "незалежну" кандидатуру на посаду глави уряду до кінця наступного тижня.

При цьому президент Румунії все ж прагне мати останнє слово щодо очільників деяких ключових міністерств, зокрема Міністерства закордонних справ та Міноборони.

Слід зазначити, що Румунія вже кілька місяців перебуває у політичній кризі після виходу з урядової коаліції соціал-демократів, що призвело до відставки уряду Іліє Боложана.

Перший запропонований президентом позапарламентський кандидат на посаду прем’єра Еуджен Томак відмовився від свого мандата через недостатню підтримку у парламенті.

Після того Нікушор Дан номінував на посаду прем’єра члена Національно-ліберальної партії (PNL) Адріана Вештя, йому також не вдалось отримати необхідну підтримку.

Опитування громадської думки засвідчили, що більшість румунів негативно ставляться до ідеї з "незалежним" главою уряду. Понад 56% підтримали б оголошення дострокових виборів.

У Румунії ультраправий Альянс за об’єднання румунів (AUR) Джордже Сіміона залишається партією з найбільшою підтримкою виборців, на другому місці після них з великим відривом – соціал-демократи PSD.