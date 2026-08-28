Країни Балтійського моря створять оперативну групу для захисту від дронів

Країни, що омиваються Балтійським морем, планують створити спільну оперативну групу для захисту від безпілотників, яка дозволить їм швидко реагувати на зростаючу загрозу гібридних атак.

Про це у п’ятницю повідомив міністр внутрішніх справ Німеччини Александр Добріндт, якого цитує Reuters, пише "Європейська правда".

Мета полягає у створенні робочої групи, яка дозволить швидкий обмін інформацією, сказав Добріндт перед зустріччю зі своїми колегами з Балтійського регіону у місті Фленсбург.

"Іноземні держави щодня намагаються атакувати та підривати демократію, безпеку та економічну могутність в межах ЄС", – заявив глава МВС Німеччини.

Він попередив, що такі атаки можуть "набути нового виміру в найближчі місяці", а гібридна загроза "повсюдна".

З моменту початку повномасштабного вторгнення Москви в Україну у 2022 році в Балтійському морі, що межує з вісьмома країнами НАТО (Німеччиною, Швецією, Фінляндією, Естонією, Латвією, Литвою, Польщею, Данією) та Росією, сталися численні випадки можливих диверсій, пов'язані з підводними кабелями та критично важливими газопроводами.

Німеччина була особливо пильною щодо загроз, пов'язаних з дронами, після того, як на початку цього місяця в аеропорту "Лейпциг/Галле" – важливому військовому логістичному центрі – було виявлено один з дронів з вибухівкою поблизу українського вантажного літака "Антонов", що використовувався для перевезення військових матеріалів.

Німецькі слідчі також підозрюють, що тієї ночі другий безпілотник міг зіткнутися з вантажним літаком DHL невдовзі після тимчасового закриття аеропорту.

А 25 серпня стало відомо, що правоохоронці виявили ще один безпілотник з вибухівкою, який, імовірно, був задіяний в інциденті в аеропорту "Лейпциг/Галле".

Німецька влада підозрює можливу причетність Росії до інциденту, проте походження дронів досі не встановлено.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що правоохоронці продовжують працювати над встановленням причетності. Якщо інформація, якою володіє німецька влада, підтвердиться, Берлін розкриє її публічно.