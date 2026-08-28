Зеленський висловив співчуття норвезькому народу у зв’язку зі смертю короля
Президент Володимир Зеленський від імені України висловив співчуття королівському дому Норвегії та норвезькому народові у зв’язку зі смертю короля Гаральда V.
Про це глава держави написав у соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".
Президент відзначив, що король Гаральд V уособлював гідність, мудрість і непохитну відданість своїй країні.
"Україна завжди пам’ятатиме його незмінну підтримку та солідарність з українським народом у найтемніші дні російської агресії. У цей час глибокої скорботи наші думки з королівською родиною та народом Норвегії. Вічна пам’ять Його Величності", – зазначив Зеленський.
28 серпня король Норвегії Гаральд V, найстарший монарх в Європі, помер у віці 89 років.
Король певний час лікувався від гемолітичної анемії і його стан значно погіршився цього тижня.
Після смерті короля Гаральда V його син Гокон 28 серпня автоматично став новим королем Норвегії.
У зв’язку зі смертю короля Гаральда V у п’ятницю вранці Норвегія оголосила національну жалобу.