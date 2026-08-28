МЗС Бельгії викликало посла США через публікацію зі згенерованим ШІ зображенням міністра

Міністр закордонних справ Бельгії Максим Прево викликав посла США Білла Вайта після його образ на адресу міністра охорони здоров'я Франка Ванденбрука.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Belga News.

У Instagram посол США відреагував на суперечку навколо схваленого закону про обов’язкове розміщення попередження про шкоду алкоголю для здоров’я у рекламі.

Вайт опублікував створене за допомогою штучного інтелекту зображення міністра охорони здоров’я Бельгії з підписом: "Знищує будь-яку радість у житті". Над ним він написав: "Хто найбільший невдаха в Бельгії?"

Фото: Instagram / billwhiteflausa

В бельгійському уряді обурилися публікацією американського дипломата.

"Неприпустимо, щоб посол, акредитований у Бельгії, таким чином виступав проти члена нашого уряду. Як міністр закордонних справ, я викличу американського посла найближчими днями", – заявив Максим Прево.

Останніми днями в Бельгії розгорілася суперечка щодо більш суворих попереджень про шкоду алкоголю для здоров’я у рекламі. Замість "зловживання алкоголем шкодить вашому здоров’ю" виробники тепер мають друкувати на своїй продукції "алкоголь шкодить вашому здоров’ю". Бельгійські пивовари розпочали кампанію проти нового закону.

Посол Вайт відомий тим, що створює скандали та суперечки, апелюючи до правопопулістських настроїв. Його вже раніше викликав глава МЗС. В останні місяці посол мав суперечку з Ванденбруком та Прево.

Зокрема у травні глава МЗС Бельгії Максим Прево публічно розкритикував посла США Білла Вайта після того, як той назвав Бельгію антисемітською країною.

"Європейська правда" вже повідомляла про виклик посла США до МЗС Бельгії через цю справу.