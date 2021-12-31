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Лавров пригрозив Заходу, якщо на вимогу "гарантій безпеки" для РФ не буде відповіді

П'ятниця, 31 грудня 2021, 10:49

Глава МЗС РФ Сергєй Лавров заявив, що Росія вживатиме заходів для усунення загроз своїй безпеці, якщо США та НАТО не відгукнуться на пропозиції Москви.

Про це він заявив в інтерв'ю РИА "Новости", передає "Європейська правда".

"Якщо в розумний термін конструктивної відповіді не буде і Захід продовжить свою агресивну лінію, то Росія буде змушена вживати всіх необхідних заходів для забезпечення стратегічного балансу та усунення неприйнятних загроз нашій безпеці", - сказав Лавров.

Він пообіцяв, що МЗС не дасть "замотати ініціативи у нескінченних дискусіях".

Як відомо, 17 грудня МЗС РФ оприлюднило "проєкти договорів" про фактично розподіл сфер впливу у Європі, які Москва хоче підписати з Північноатлантичним альянсом та з США. В одному з пунктів Росія пропонує країнам НАТО взяти на себе зобов'язання, що "виключають подальше розширення НАТО, у тому числі приєднання України, а також інших держав". 

У НАТО заявили, що діалог з РФ має враховувати занепокоєння НАТО щодо дій Росії, базуватися на ключових принципах та документах щодо європейської безпеки та відбуватися в консультаціях з європейськими партнерами НАТО, такими як Україна.

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