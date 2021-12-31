Лавров пригрозив Заходу, якщо на вимогу "гарантій безпеки" для РФ не буде відповіді
Глава МЗС РФ Сергєй Лавров заявив, що Росія вживатиме заходів для усунення загроз своїй безпеці, якщо США та НАТО не відгукнуться на пропозиції Москви.
Про це він заявив в інтерв'ю РИА "Новости", передає "Європейська правда".
"Якщо в розумний термін конструктивної відповіді не буде і Захід продовжить свою агресивну лінію, то Росія буде змушена вживати всіх необхідних заходів для забезпечення стратегічного балансу та усунення неприйнятних загроз нашій безпеці", - сказав Лавров.
Він пообіцяв, що МЗС не дасть "замотати ініціативи у нескінченних дискусіях".
Як відомо, 17 грудня МЗС РФ оприлюднило "проєкти договорів" про фактично розподіл сфер впливу у Європі, які Москва хоче підписати з Північноатлантичним альянсом та з США. В одному з пунктів Росія пропонує країнам НАТО взяти на себе зобов'язання, що "виключають подальше розширення НАТО, у тому числі приєднання України, а також інших держав".
У НАТО заявили, що діалог з РФ має враховувати занепокоєння НАТО щодо дій Росії, базуватися на ключових принципах та документах щодо європейської безпеки та відбуватися в консультаціях з європейськими партнерами НАТО, такими як Україна.
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