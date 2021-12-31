Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Лавров пригрозил Западу, если на требование "гарантий безопасности" для РФ не будет ответа

Пятница, 31 декабря 2021, 10:49

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия будет принимать меры по устранению угроз своей безопасности, если США и НАТО не откликнутся на предложения Москвы.

Об этом он заявил в интервью РИА Новости, передает "Европейская правда".

"Если в разумный срок конструктивного ответа не будет и Запад продолжит свою агрессивную линию, то Россия будет вынуждена принимать все необходимые меры для обеспечения стратегического баланса и устранения неприемлемых угроз нашей безопасности", - сказал Лавров.

Он пообещал, что МИД не даст "замотать инициативы в нескончаемых дискуссиях".

Как известно, 17 декабря МИД РФ обнародовал "проекты договоров" о фактически распределении сфер влияния в Европе, которые Москва хочет подписать с Североатлантическим альянсом и США. В одном из пунктов Россия предлагает странам НАТО взять на себя обязательства, исключающие дальнейшее расширение НАТО, в том числе присоединение Украины, а также других государств.

В НАТО заявили, что диалог с РФ должен учитывать беспокойство НАТО относительно действий России, основываться на ключевых принципах и документах европейской безопасности и проходить в консультациях с европейскими партнерами НАТО, такими как Украина.

Подписывайтесь на Telegram-канал "Европа тут" с самым интересным от ЕвроПравды

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Россия
powered by lun.ua

Статьи

Не только "победы": как изменилась европейская политика Украины за 2021 год

Мы определили по пять ключевых "зрад", "перемог" и "бентег", то есть наиболее значимых событий или тенденций в сферах, о которых пишет "Европейская правда"... (укр.)
30 декабря 2021 — Сергей Сидоренко, Европейская правда

30 лет британской поддержки: что Лондон гарантирует Украине для защиты от РФ

Мы вместе с партнерами готовим скоординированные санкции, чтобы нанести серьезный ущерб интересам и экономике России.
30 декабря 2021 — Лиз Трасс, министр иностранных дел Великобритании, для ЕвроПравды

Свобода слова довела до раскола: почему президент Польши пошел на конфликт с партией власти

Анджей Дуда неожиданно ветировал скандальный законопроект, очень важный для правящей партии. Какие последствия будет иметь раскол между ПиС и президентом? (укр.)
29 декабря 2021 — Юрий Панченко, Европейская правда