Лавров пригрозил Западу, если на требование "гарантий безопасности" для РФ не будет ответа

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия будет принимать меры по устранению угроз своей безопасности, если США и НАТО не откликнутся на предложения Москвы.

Об этом он заявил в интервью РИА Новости, передает "Европейская правда".

"Если в разумный срок конструктивного ответа не будет и Запад продолжит свою агрессивную линию, то Россия будет вынуждена принимать все необходимые меры для обеспечения стратегического баланса и устранения неприемлемых угроз нашей безопасности", - сказал Лавров.

Он пообещал, что МИД не даст "замотать инициативы в нескончаемых дискуссиях".

Как известно, 17 декабря МИД РФ обнародовал "проекты договоров" о фактически распределении сфер влияния в Европе, которые Москва хочет подписать с Североатлантическим альянсом и США. В одном из пунктов Россия предлагает странам НАТО взять на себя обязательства, исключающие дальнейшее расширение НАТО, в том числе присоединение Украины, а также других государств.

В НАТО заявили, что диалог с РФ должен учитывать беспокойство НАТО относительно действий России, основываться на ключевых принципах и документах европейской безопасности и проходить в консультациях с европейскими партнерами НАТО, такими как Украина.

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