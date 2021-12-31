Пасажирка рейсу в Рейк'явік просиділа 5 годин в туалеті літака через позитивний тест на COVID

Американська шкільна вчителька провела п'ять годин у добровільній самоізоляції у туалеті літака після позитивного результату тесту на COVID-19 у польоті.

Про це пише ВВС, повідомляє "Європейська правда".

Маріса Фотео розповіла, що під час подорожі з Чикаго до Рейк'явіку авіакомпанією Icelandair вона відчула біль у горлі.

Вона зробила експрес-тест, який у неї був із собою, який показав, що вона інфікована.

Пасажирка залишалася в туалеті до кінця польоту, а бортпровідник забезпечував її їжею та напоями.

Точно невідомо, чи здавала вона тест на COVID -19 перед посадкою на рейс. "Це був шалений досвід. На рейсі було 150 людей, і я найбільше боялася передати їм вірус", - сказала Фотео.

Вона додала, що після прибуття до Ісландії їй довелося ізолюватися в готелі Червоного Хреста.

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