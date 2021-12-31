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Пассажирка рейса в Рейкьявик просидела 5 часов в туалете самолета из-за позитивного теста на COVID

Пятница, 31 декабря 2021, 15:34

Американская школьная учительница провела пять часов в добровольной самоизоляции в туалете самолета после положительного результата теста на COVID-19 в полете.

Об этом пишет ВВС, сообщает "Европейская правда".

Мариса Фотео рассказала, что во время путешествия из Чикаго в Рейкьявик авиакомпанией Icelandair она почувствовала боль в горле.

Она сделала экспресс-тест, который у нее былс с собой, который подтвердил, что она инфицирована.

Пассажирка оставалась в туалете до конца полета, а бортпроводник обеспечивал ее едой и напитками.

Точно неизвестно, сдавала ли она тест на Covid-19 перед посадкой на рейс. "Это был безумный опыт. На рейсе было 150 человек, и я больше всего боялась передать вирус им", - сказала Фотео.

Фотео сказала, что по прибытии в Исландию ей пришлось изолироваться в отеле Красного Креста.

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