Італія погодилась прийняти німецьке судно зі 440 врятованими в морі мігрантами

Німецьке благодійне судно Sea Watch 3, на борту якого перебувають сотні врятованих у морі мігрантів, пришвартується в італійському порту Поццалло на Сицилії.

Про це пише Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Судно шукало порт для висадки з минулого тижня, коли врятувало мігрантів у Середземному морі.

"440 людей на борту, нарешті, зможуть висадитися", - йдеться в повідомленні Sea Watch.

Мігранти на борту, здебільшого з Африки, були врятовані наприкінці минулого тижня під час п'яти окремих операцій.

Серед них близько 200 неповнолітніх, більшість з яких без супроводу дорослих, повідомив представник Sea Watch.

У вівторок Італія дозволила понад 550 людям на борту іншого благодійного судна висадитись у сицилійському порту Огаста.

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