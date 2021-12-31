Італія погодилась прийняти німецьке судно зі 440 врятованими в морі мігрантами
Німецьке благодійне судно Sea Watch 3, на борту якого перебувають сотні врятованих у морі мігрантів, пришвартується в італійському порту Поццалло на Сицилії.
Про це пише Reuters, повідомляє "Європейська правда".
Судно шукало порт для висадки з минулого тижня, коли врятувало мігрантів у Середземному морі.
"440 людей на борту, нарешті, зможуть висадитися", - йдеться в повідомленні Sea Watch.
Мігранти на борту, здебільшого з Африки, були врятовані наприкінці минулого тижня під час п'яти окремих операцій.
Серед них близько 200 неповнолітніх, більшість з яких без супроводу дорослих, повідомив представник Sea Watch.
У вівторок Італія дозволила понад 550 людям на борту іншого благодійного судна висадитись у сицилійському порту Огаста.
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