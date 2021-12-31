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Укр / Рус

Италия согласилась принять немецкое судно со 440 спасенными в море мигрантами

Пятница, 31 декабря 2021, 17:14

Немецкое благотворительное судно Sea Watch 3, на борту которого находятся сотни спасенных в море мигрантов, пришвартуется в итальянском порту Поццалло на Сицилии.

Об этом пишет Reuters, сообщает "Европейская правда".

Судно искало порт для высадки с прошлой неделе с тех пор, как спасло мигрантов в Средиземном море.

"440 человек на борту, наконец, смогут высадиться", - говорится в сообщении Sea Watch.

Мигранты на борту, в основном из Африки, были спасены в конце прошлой недели в ходе пяти отдельных операций.

В их числе около 200 несовершеннолетних, большинство из которых без сопровождения взрослых, сообщил представитель Sea Watch.

Во вторник Италия разрешила более 550 человек на борту другого благотворительного судна высадиться в сицилийском порту Огаста.

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Италия миграционный кризис
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