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Кулеба: Україна буде захищатися, навіть якщо Захід похитнеться

П'ятниця, 31 грудня 2021, 18:16

Україна буде оборонятися від Росії, навіть якщо західні країни оберуть політику умиротворення агресора.

Як повідомляє "Європейська правда", про це написав у Twitter міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Україна вже майже вісім років захищається від російської агресії, що триває. Попри те, що не є членом НАТО. Ми здатні захищатися. Якщо Захід похитнеться та обере умиротворення, ми все одно будемо захищати себе, своє право на існування і власне майбутнє", - написав Кулеба.

Раніше Кулеба висловлював впевненість, що НАТО не погодиться із вимогами Росії зупинити розширення на схід.

Як відомо, 17 грудня МЗС РФ оприлюднило "проєкти договорів" про фактично розподіл сфер впливу у Європі, які Москва хоче підписати з Північноатлантичним альянсом та з США. 

В одному з пунктів Росія пропонує країнам НАТО взяти на себе зобов'язання, що "виключають подальше розширення НАТО, у тому числі приєднання України, а також інших держав". 

Переговори між Сполученими Штатами та Росією, на яких обговорять ситуацію в Україні, мають відбутися 10 січня.

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Кулеба
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