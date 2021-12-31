Кулеба: Украина будет защищаться, даже если Запад пошатнется
Украина будет обороняться от России, даже если западные страны изберут политику умиротворения агрессора.
Как сообщает "Европейская правда", об этом написал в Twitter министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
"Украина уже почти восемь лет защищается от продолжающейся российской агрессии. Несмотря на то, что не является членом НАТО. Мы способны защищаться. Если Запад пошатнется и выберет умиротворение, мы все равно будем защищать себя, свое право на существование и будущее", - написал Кулеба.
Ukraine has been defending itself from the ongoing Russian aggression for almost 8 years now. Not being a NATO member. We are capable of defending ourselves. If the West falters and chooses appeasement, we will still defend ourselves, our right to exist and choose our own future.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) December 31, 2021
Ранее Кулеба выразил уверенность, что НАТО не согласится с требованиями России остановить расширение на восток.
Как известно, 17 декабря МИД РФ обнародовал "проекты договоров" о фактически распределении сфер влияния в Европе, которые Москва хочет подписать с Североатлантическим альянсом и США.
В одном из пунктов Россия предлагает странам НАТО взять на себя обязательства, исключающие дальнейшее расширение НАТО, в том числе присоединение Украины, а также других государств.
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