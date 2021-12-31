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Укр / Рус

Кулеба: Украина будет защищаться, даже если Запад пошатнется

Пятница, 31 декабря 2021, 18:16

Украина будет обороняться от России, даже если западные страны изберут политику умиротворения агрессора.

Как сообщает "Европейская правда", об этом написал в Twitter министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Украина уже почти восемь лет защищается от продолжающейся российской агрессии. Несмотря на то, что не является членом НАТО. Мы способны защищаться. Если Запад пошатнется и выберет умиротворение, мы все равно будем защищать себя, свое право на существование и будущее", - написал Кулеба.

Ранее Кулеба выразил уверенность, что НАТО не согласится с требованиями России остановить расширение на восток.

Как известно, 17 декабря МИД РФ обнародовал "проекты договоров" о фактически распределении сфер влияния в Европе, которые Москва хочет подписать с Североатлантическим альянсом и США.

В одном из пунктов Россия предлагает странам НАТО взять на себя обязательства, исключающие дальнейшее расширение НАТО, в том числе присоединение Украины, а также других государств.

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Кулеба
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