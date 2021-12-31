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У Чехії оштрафували чиновників, які були без масок у лікарні на зустрічі із Земаном

П'ятниця, 31 грудня 2021, 18:36

Учасників жовтневої зустрічі президента Чехії Мілоша Земана та тодішнього спікера Палати представників Радека Вондрачека у Центральному військовому госпіталі, під час якої вони не мали респіраторів, оштрафували на 10 000 крон (400 євро).

Про це пише Ceske Noviny, повідомляє "Європейська правда".

Штраф наклало Міністерство оборони, оскільки госпіталь підпадає під їхню відповідальність. Серед учасників зустрічі, на якій Земан підписав скликання інавгураційного засідання Палати депутатів, були, крім Вондрачека, канцлер Вратислав Минарж та інші співробітники Земана.

 

Накладення штрафу підтвердив директор протоколу Офісу президента. Земан як пацієнт не оштрафований.

Вондрачек сказав, що не має інформації про штраф чи остаточне рішення. Він очікує, що буде відповідне адміністративне провадження. Він нагадав, що коли поліція з'ясувала обставини підпису президента Земана на офіційному документі, то принаймні запросила його дати пояснення.

Зустріч відбулася 14 жовтня. Тоді Земана госпіталізували у реанімацію, де діють суворі заходи через поширення пандемії коронавірусу. На відео, яке Минарж оприлюднив як доказ підпису президента, ніхто з присутніх не мав засобів захисту органів дихання.

Президента Земана госпіталізували майже на два місяці, зараз він перебуває на домашньому лікуванні. У неділю його чекає новорічний обід з прем’єр-міністром Петром Фіалою, а в понеділок він прийме кандидата на пост міністра сільського господарства Зденека Некулу.

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Чехія
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