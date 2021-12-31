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В Чехии оштрафовали чиновников, которые были без масок на встрече с Земаном в больнице

Пятница, 31 декабря 2021, 18:36

Участников октябрьской встречи президента Чехии Милоша Земана и тогдашнего спикера Палаты представителей Радека Вондрачека в Центральном военном госпитале, во время которой у них не было масок, оштрафовали на 10 000 крон (400 евро).

Об этом пишет Ceske Noviny, сообщает "Европейская правда".

Штраф наложило Министерство обороны, поскольку госпиталь подпадает под их ответственность. Среди участников встречи, на которой Земан подписал созыв инаугурационного заседания Палаты депутатов, были кроме Вондрачека канцлер Вратислав Минарж и другие сотрудники Земана.

 

Наложение штрафа подтвердил директор протокола Офиса президента. Земан как пациент не оштрафован.

Вондрачек сказал, что не располагает информацией о штрафе или окончательном решении. Он ожидает, что будет соответствующее административное производство. Он напомнил, что когда полиция выяснила обстоятельства подписи президента Земана на официальном документе, по крайней мере, пригласила его дать объяснения.

Встреча прошла 14 октября. Тогда Земан был госпитализирован в реанимацию, где действуют строгие меры из-за распространения пандемии коронавируса. На видео, которое Минарж обнародовал как доказательство подписи президента, никто из присутствующих не имел средств защиты органов дыхания.

Президент Земан был госпитализирован почти на два месяца, сейчас находится на домашнем лечении. В воскресенье его ждет новогодний обед с премьер-министром Петром Фиалой, а в понедельник он примет кандидата в должность министра сельского хозяйства Зденека Некулу.

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Чехия
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