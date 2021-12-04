У Польщі після поштовхів на шахті шукають двох гірників
Субота, 4 грудня 2021, 16:02
Після поштовхів магнітудою 2,5 на шахті у Бєльшовіце, на південному заході Польщі, триває рятувальна операція для пошуку двох гірників.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє RMF24, цитуючи повідомлення Polska Grupa Górnicza та державних органів.
На момент поштовхів, близько 9 години ранку, у цій зоні на глибині 780 метрів перебували семеро гірників. Внаслідок поштовхів у шахту обвалились кілька великих шматків породи.
П’ятьох шахтарів вивели на поверхню, з двома немає зв’язку і невідомо, чи достатньо повітря там, де вони потенційно перебувають. На місці триває рятувальна операція.
У рятувальній службі повідомили, що пошуки можуть завершитись найближчими годинами, але можуть зайняти і кілька днів.
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