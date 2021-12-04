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В Польше после толчков на шахте ищут двух горняков

Суббота, 4 декабря 2021, 16:02

После толчков магнитудой 2,5 на шахте в Бельшовице, на юго-западе Польши, подолжается спасательная операция по поиску двух горняков.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает RMF24, цитируя сообщения Polska Grupa Górnicza и государственных органов.

На момент толчков, около 9 часов утра, в этой зоне на глубине 780 метров находились семь горняков. В результате толчков в шахту обрушились несколько больших кусков породы.

Пять шахтеров вывели на поверхность, с двумя нет связи и неизвестно, достаточно ли воздуха там, где они потенциально находятся. С 9:30 на месте идет спасательная операция.

В спасательной службе сообщили, что поиски могут завершиться в ближайшие часы, но могут занять и несколько дней.

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Польша инциденты
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