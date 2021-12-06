У Німеччині СДПН і Вільні демократи схвалили коаліційну угоду

У Німеччині Вільна демократична партія (ВД) переважною більшістю голосів у неділю проголосувала за схвалення коаліційної угоди з соціал-демократами та "Зеленими".

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Politico.

На конференції в Берліні 92,4% делегатів ВД проголосували за угоду, згідно з якою лідер партії Крістіан Лінднер стане міністром фінансів в уряді, який очолить Олаф Шольц із СДПН.

"Я переконаний, що ця коаліція принесе користь цій країні. Німеччина чекає на цей новий старт", - написав Лінднер у Twitter.

Соціал-демократи затвердили коаліційну угоду у суботу. Партійна конференція схвалила документ 98,8% голосів, що дозволить Шольцу змінити Ангелу Меркель на посаді канцлера.

Коаліція, як очікується, отримає остаточне схвалення у понеділок, коли з’являться результати голосування членів партії "Зелених".

Щойно всі три партії підтримають коаліційну угоду, новий уряд буде сформовано у вівторок підписанням документа. У середу Олаф Шольц буде приведений до присяги як наступник Меркель.

Імена дев'яти федеральних міністрів від "Зелених" та Вільних демократів вже відомі, а ще сім будуть названі соціал-демократами у понеділок.

Нагадаємо, 2 грудня у Берлінівідбулися урочисті проводи Ангели Меркель з посади канцлера Німеччини, яку вона обіймала впродовж 16 років.

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