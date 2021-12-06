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В Германии СДПГ и Свободные демократы одобрили коалиционное соглашение

Понедельник, 6 декабря 2021, 07:58

В Германии Свободная демократическая партия (СвДП) подавляющим большинством голосов в воскресенье проголосовала за одобрение коалиционного соглашения с социал-демократами и "Зелеными".

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

На конференции в Берлине 92,4% делегатов СвДП проголосовали за соглашение, согласно которому лидер партии Кристиан Линднер станет министром финансов в правительстве, возглавляемом Олафом Шольцем из СДПГ.

"Я убежден, что эта коалиция принесет пользу этой стране. Германия ждет этого нового старта", - написал Линднер в Twitter.

Социал-демократы утвердили коалиционное соглашение в субботу. Партийная конференция одобрила документу 98,8% голосов, что позволит Шольцу сменить Ангелу Меркель на посту канцлера.

Коалиция, как ожидается, получит окончательное одобрение в понедельник, когда появятся результаты голосования членов партии "Зеленых".

Как только все три партии поддержат коалиционное соглашение, новое правительство будет сформировано во вторник подписанием документа. В среду Олаф Шольц будет приведен к присяге в качестве преемника Меркель.

Имена девяти федеральных министров от "Зеленых" и СвДП уже известны, а еще семь будут названы социал-демократами в понедельник.

Напомним, 2 декабря в Берлине состоялись торжественные проводы Ангелы Меркель с должности канцлера Германии, которую она занимала в течение 16 лет.

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Германия
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