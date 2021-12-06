В Германии СДПГ и Свободные демократы одобрили коалиционное соглашение
В Германии Свободная демократическая партия (СвДП) подавляющим большинством голосов в воскресенье проголосовала за одобрение коалиционного соглашения с социал-демократами и "Зелеными".
Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Politico.
На конференции в Берлине 92,4% делегатов СвДП проголосовали за соглашение, согласно которому лидер партии Кристиан Линднер станет министром финансов в правительстве, возглавляемом Олафом Шольцем из СДПГ.
"Я убежден, что эта коалиция принесет пользу этой стране. Германия ждет этого нового старта", - написал Линднер в Twitter.
Социал-демократы утвердили коалиционное соглашение в субботу. Партийная конференция одобрила документу 98,8% голосов, что позволит Шольцу сменить Ангелу Меркель на посту канцлера.
Коалиция, как ожидается, получит окончательное одобрение в понедельник, когда появятся результаты голосования членов партии "Зеленых".
Как только все три партии поддержат коалиционное соглашение, новое правительство будет сформировано во вторник подписанием документа. В среду Олаф Шольц будет приведен к присяге в качестве преемника Меркель.
Имена девяти федеральных министров от "Зеленых" и СвДП уже известны, а еще семь будут названы социал-демократами в понедельник.
Напомним, 2 декабря в Берлине состоялись торжественные проводы Ангелы Меркель с должности канцлера Германии, которую она занимала в течение 16 лет.
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