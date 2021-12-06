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На кандидата у президенти Франції Земмура напали на першому передвиборчому мітингу

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Понеділок, 6 грудня 2021, 08:22

Суперечливий журналіст і полеміст Ерік Земмур, який оголосив про участь у виборах президента Франції, зазнав нападу на своєму першому передвиборчому мітингу в паризькому передмісті Вільпент.

Про це пише Le Figaro, повідомляє "Європейська правда".

Земмур у супроводі охорони рухався залою до трибуни, коли на нього накинувся чоловік з групи глядачів. Він схопив Земмура руками за голову, намагаючись повалити його на землю.

Нападника одразу ж затримали охорона, яка вивела його із зали. Потім його передали поліції. Пізніше в офісі Земмура повідомили, що політик у сутичці пошкодив зап'ясток.

Понад 10 000 людей зібралися у виставковому залі, щоб побачити Земмура, який оголосив назву свого нового руху - Reconquête ("Відновлення").

Земмур сказав присутнім, що Франція стоїть перед розоренням і що саме існування французів під загрозою.

Антирасистська організація SOS Racisme повідомила, що на її членів напали під час акції протесту, яка проходила в приміщенні, додавши, що деякі з них отримали поранення. У соцмережах з’явилися відео, на яких видно кілька сутичок і кидання стільцями.

Тим часом близько 2200 людей вийшли на мирну демонстрацію проти Земмура в центрі Парижа.

Хто такий Ерік Земмур та що допомогло йому несподівано наздогнати у рейтингах "важковаговика" Марін Ле Пен - у статті Фанат Путіна, ворог мігрантів: хто такий Ерік Земмур і чому він може кинути виклик Макрону.

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