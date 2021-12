На кандидата у президенти Франції Земмура напали на першому передвиборчому мітингу

Суперечливий журналіст і полеміст Ерік Земмур, який оголосив про участь у виборах президента Франції, зазнав нападу на своєму першому передвиборчому мітингу в паризькому передмісті Вільпент.

Про це пише Le Figaro, повідомляє "Європейська правда".

Земмур у супроводі охорони рухався залою до трибуни, коли на нього накинувся чоловік з групи глядачів. Він схопив Земмура руками за голову, намагаючись повалити його на землю.

Нападника одразу ж затримали охорона, яка вивела його із зали. Потім його передали поліції. Пізніше в офісі Земмура повідомили, що політик у сутичці пошкодив зап'ясток.

Понад 10 000 людей зібралися у виставковому залі, щоб побачити Земмура, який оголосив назву свого нового руху - Reconquête ("Відновлення").

Земмур сказав присутнім, що Франція стоїть перед розоренням і що саме існування французів під загрозою.

WARNING: GRAPHIC CONTENT - Supporters of French far-right presidential candidate Eric Zemmour threw punches and chairs at several protesters wearing anti-racism T-shirts during his first political rally https://t.co/J19m7HELcV pic.twitter.com/pCYeRmZR9Q