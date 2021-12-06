На кандидата в президенты Франции Земмура напали на первом предвыборном митинге
Понедельник, 6 декабря 2021, 08:22
Противоречивый журналист и полемист Эрик Земмур, объявивший об участии в выборах президента Франции, подвергся нападению на своем первом предвыборном митинге в парижском пригороде Вильпент.
Об этом пишет Le Figaro, сообщает "Европейская правда".
Земмур в сопровождении охраны двигался по залу к трибуне, когда на него напал мужчина из группы зрителей. Он схватил Земмура руками за голову, пытаясь повалить на землю.
🚨🇫🇷 FLASH | Un homme vient de sauter sur Éric #Zemmour.— Conflits France (@ConflitsFrance) December 5, 2021
(LCI) #France pic.twitter.com/ZTJMihkcPU
Нападавшего сразу же задержала охрана, которая вывела его из зала. Затем его передали полиции. Позже в офисе Земмура сообщили, что политик в стычке повредил запястье.
Более 10 000 человек собрались в выставочном зале, чтобы увидеть Земмура, объявившего название своего нового движения – Reconquête (Восстановление).
Земмур сказал собравшимся, что Франция стоит перед разорением и что само существование французов под угрозой.
WARNING: GRAPHIC CONTENT - Supporters of French far-right presidential candidate Eric Zemmour threw punches and chairs at several protesters wearing anti-racism T-shirts during his first political rally https://t.co/J19m7HELcV pic.twitter.com/pCYeRmZR9Q— Reuters (@Reuters) December 6, 2021
Антирасистская организация SOS Racisme сообщила, что на ее членов напали во время проходившей в помещении акции протеста, добавив, что некоторые из них получили ранения. В соцсетях появились видео стычек, на которых видны несколько драк и бросание стульями.
Тем временем около 2200 человек вышли на мирную демонстрацию против Земмура в центре Парижа.
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