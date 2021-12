На кандидата в президенты Франции Земмура напали на первом предвыборном митинге

Противоречивый журналист и полемист Эрик Земмур, объявивший об участии в выборах президента Франции, подвергся нападению на своем первом предвыборном митинге в парижском пригороде Вильпент.

Об этом пишет Le Figaro, сообщает "Европейская правда".

Земмур в сопровождении охраны двигался по залу к трибуне, когда на него напал мужчина из группы зрителей. Он схватил Земмура руками за голову, пытаясь повалить на землю.

Нападавшего сразу же задержала охрана, которая вывела его из зала. Затем его передали полиции. Позже в офисе Земмура сообщили, что политик в стычке повредил запястье.

Более 10 000 человек собрались в выставочном зале, чтобы увидеть Земмура, объявившего название своего нового движения – Reconquête (Восстановление).

Земмур сказал собравшимся, что Франция стоит перед разорением и что само существование французов под угрозой.

WARNING: GRAPHIC CONTENT - Supporters of French far-right presidential candidate Eric Zemmour threw punches and chairs at several protesters wearing anti-racism T-shirts during his first political rally https://t.co/J19m7HELcV pic.twitter.com/pCYeRmZR9Q