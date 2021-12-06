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Укр / Рус

На кандидата в президенты Франции Земмура напали на первом предвыборном митинге

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Понедельник, 6 декабря 2021, 08:22

Противоречивый журналист и полемист Эрик Земмур, объявивший об участии в выборах президента Франции, подвергся нападению на своем первом предвыборном митинге в парижском пригороде Вильпент.

Об этом пишет Le Figaro, сообщает "Европейская правда".

Земмур в сопровождении охраны двигался по залу к трибуне, когда на него напал мужчина из группы зрителей. Он схватил Земмура руками за голову, пытаясь повалить на землю.

Нападавшего сразу же задержала охрана, которая вывела его из зала. Затем его передали полиции. Позже в офисе Земмура сообщили, что политик в стычке повредил запястье.

Более 10 000 человек собрались в выставочном зале, чтобы увидеть Земмура, объявившего название своего нового движения – Reconquête (Восстановление).

Земмур сказал собравшимся, что Франция стоит перед разорением и что само существование французов под угрозой.

Антирасистская организация SOS Racisme сообщила, что на ее членов напали во время проходившей в помещении акции протеста, добавив, что некоторые из них получили ранения. В соцсетях появились видео стычек, на которых видны несколько драк и бросание стульями.

Тем временем около 2200 человек вышли на мирную демонстрацию против Земмура в центре Парижа.

Кто такой Эрик Земмур и что помогло ему неожиданно догнать в рейтингах "тяжеловеса" Марин Ле Пен - в статье Фанат Путина, враг мигрантов: кто такой Эрик Земмур и почему он может бросить вызов Макрону.

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Франция
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