В Латвии обнаружили первые случаи заражения штаммом "Омикрон"

В Латвии 5 декабря обнаружили два первых случая заражения новым штаммом коронавируса "Омикрон".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал Delfi.

Образцы слюны были взяты у пассажиров, прибывших в аэропорт Риги 4 декабря.

Во время первоначального тестирования было обнаружено, что образцы не соответствуют дельта-варианту, и было проведено дальнейшее исследование.

О результатах тестирования лаборатория сообщила Центру профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Как сообщалось, после подтверждения первых двух случаев заражения штаммом коронавируса "Омикрон" в Румынии власти страны объявили о ряде мер с целью ограничить его распространение.

Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) считает, что новый вариант коронавируса "Омикрон" может вызвать более половины всех заражений COVID-19 в Европе в течение нескольких месяцев, но в регионе пока не обнаружено ни одного случая серьезного заболевания.

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