Половина регіонів Іспанії запровадили обов’язкове використання COVID-сертифікатів

Вісім іспанських регіонів зробили цифрові COVID-сертифікати обов’язковими у спробі "врятувати Різдво" на тлі зростання випадків коронавірусу.

Про це пише Euractiv, повідомляє "Європейська правда".

"COVID-19 Pass", який можна завантажити через додаток у кожному з 17 іспанських регіонів, що мають власні системи охорони здоров’я, засвідчує, що власник вакцинований, нещодавно одужав від інфекції чи має негативний тест на вірус.

Він буде обовязковим для входу у лікарні, будинки престарілих, бари, ресторани та заклади місткістю близько 50 осіб.

Сертифікат є обов’язковим поки що в Галісії, Наваррі, Арагоні, Каталонії, Валенсії, Балеарських островах, Канарських островах та Мурсії, а найближчими днями він може набути чинності й в інших регіонах.

Новий захід охорони здоров’я був визнаний необхідним після того, як кількість підтверджених випадків коронавірусу зросла, а лікарні зазнали більшого тиску.

Рівень захворюваності за 14 днів зараз становить 217 випадків на 100 000 жителів – зростання на 8,6 пунктів з минулого тижня.

Нагадаємо, Іспанія, де один з найвищих рівнів вакцинації в ЄС, минулого тижня заявила, що в країні не буде обов'язкової вакцинації після того, як Європейська комісія порадила державам-членам подумати над такою можливість.

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