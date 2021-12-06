Половина регионов Испании ввели обязательное использование COVID-сертификатов

Восемь испанских регионов сделали цифровые COVID-сертификаты обязательными в попытке "спасти Рождество" на фоне роста случаев коронавируса.

Об этом пишет Euractiv, сообщает "Европейская правда".

"COVID-19 Pass", который можно скачать через приложение в каждом из 17 испанских регионов, имеющих собственные системы здравоохранения, свидетельствует, что владелец вакцинирован, недавно выздоровел от инфекции или имеет отрицательный тест на вирус.

Он будет обязательным для входа в больницы, дома престарелых, бары, рестораны и заведения вместимостью около 50 человек.

Сертификат обязателен пока в Галисии, Наварре, Арагоне, Каталонии, Валенсии, на Балеарских островах, Канарских островах и в Мурсии, а в ближайшие дни он может вступить в силу и в других регионах.

Новая мера здравоохранения была признана необходимой после того, как количество подтвержденных случаев коронавируса возросло, а давление на больницы усилилось.

Уровень заболеваемости за 14 дней сейчас составляет 217 случаев на 100 000 жителей – рост на 8,6 пункта с прошлой недели.

Напомним, Испания, где один из самых высоких уровней вакцинации в ЕС, на прошлой неделе заявила, что в стране не будет обязательной вакцинации после того, как Европейская комиссия посоветовала государствам-членам подумать над такой возможностью.

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