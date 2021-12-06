Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Половина регионов Испании ввели обязательное использование COVID-сертификатов

Понедельник, 6 декабря 2021, 09:58

Восемь испанских регионов сделали цифровые COVID-сертификаты обязательными в попытке "спасти Рождество" на фоне роста случаев коронавируса.

Об этом пишет Euractiv, сообщает "Европейская правда".

"COVID-19 Pass", который можно скачать через приложение в каждом из 17 испанских регионов, имеющих собственные системы здравоохранения, свидетельствует, что владелец вакцинирован, недавно выздоровел от инфекции или имеет отрицательный тест на вирус.

Он будет обязательным для входа в больницы, дома престарелых, бары, рестораны и заведения вместимостью около 50 человек.

Сертификат обязателен пока в Галисии, Наварре, Арагоне, Каталонии, Валенсии, на Балеарских островах, Канарских островах и в Мурсии, а в ближайшие дни он может вступить в силу и в других регионах.

Новая мера здравоохранения была признана необходимой после того, как количество подтвержденных случаев коронавируса возросло, а давление на больницы усилилось.

Уровень заболеваемости за 14 дней сейчас составляет 217 случаев на 100 000 жителей – рост на 8,6 пункта с прошлой недели.

Напомним, Испания, где один из самых высоких уровней вакцинации в ЕС, на прошлой неделе заявила, что в стране не будет обязательной вакцинации после того, как Европейская комиссия посоветовала государствам-членам подумать над такой возможностью.

Читайте также: Вакцинируйся или плати: как Австрия первой в ЕС будет внедрять обязательную прививку.

Подписывайтесь на Telegram-канал "Европа тут" с самым интересным от ЕвроПравды.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Испания Коронавирус
powered by lun.ua

Статьи

Опасный Китай: как Украине минимизировать риски в сотрудничестве со "стратегическим партнером"

Недружественные действия и угрозы Пекина позволяют подвергнуть сомнению стратегичность украинско-китайского партнерства. Что в такой ситуации делать Киеву? (укр.)
6 декабря 2021 — Юрий Пойта, New Geopolitics Research Network

Паспорта для диаспоры и врагов Путина: что меняет Зеленский в правилах гражданства

Те, кто решит иметь несколько гражданств, столкнутся с запретом работать в госструктурах, участвовать в политической деятельности…
3 декабря 2021 — Сергей Сидоренко, Европейская правда

Угрозы РФ и крымское наступление Украины: как Киев и Москва сражались на полях ОБСЕ

Атаки Кремля в Стокгольме столкнулись с мощным фронтом поддержки Украины демократическим сообществом (укр.)
3 декабря 2021 — Иванна Костина, Европейская правда, из Стокгольма