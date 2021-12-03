В Іспанії відмовились від ідеї Брюсселя про обов’язкову вакцинацію

Міністерство охорони здоров'я Іспанії, де один з найвищих рівнів вакцинації в ЄС, заявило у четвер, що в країні не буде обов'язкової вакцинації після того, як Європейська комісія порадила державам-членам подумати над такою можливість.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у матеріалі The Local.

Міністр охорони здоров'я Іспанії Кароліна Даріас у четвер повідомила журналістам, що вакцинація проти коронавірусу буде, як і раніше, добровільною, враховуючи "дуже високу поінформованість населення" про переваги щеплень.

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У четвер голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн закликала держави-члени "подумати про обов'язкову вакцинацію" на тлі поширення нових випадків штаму "Омікрон".

"Я розумію, що країни з низьким охопленням вакцинацією розглядають це, і що Фон дер Ляєн розглядає можливість початку дебатів, але в нашій країні ситуація зовсім інша", - заявила Даріас на пресконференції.

За її словами, такої думки дотримуються також керівники органів охорони здоров'я кожного з 17 автономних регіонів Іспанії, з якими вона обговорювала заходи боротьби з епідемією на Різдво.

Майже 80% населення Іспанії повністю вакциновано проти Covid-19, це найвищий рівень вакцинації серед найбільш густонаселених країн Європи.

У четвер Німеччина оголосила про нові жорсткі обмеження для невакцинованих, а парламент Німеччини повинен розглянути це питання найближчим часом.

Австрія першою в ЄС оголосила про намір запровадити обов’язкову вакцинацію з лютого. Греція у вівторок заявила, що зробить обов’язковою вакцинацію для людей старших за 60 років.

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