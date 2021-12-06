Польща звинуватила білоруських силовиків у використанні шумових петард на кордоні

Прикордонна служба Польщі заявила, що білоруські силовики кидали через кордон шумові петарди.

Про це йдеться у заяві служби у Twitter, повідомляє "Європейська правда".

"На ділянці, що охороняється прикордонним постом у Наревці, співробітники білоруських служб кидали з машини шумові петарди", - заявили у прикордонній службі.

W niedzielę 05.12 na granicy🇵🇱🇧🇾odnotowano 35 prób jej nielegalnego przekroczenia. #FunkcjonariuszeSG wydali 8 postanowień o opuszczeniu terytorium RP.

Na odcinku ochranianym przez Placówkę SG w Narewce, funkcjonariusze białoruskich służb rzucali z samochodu petardy hukowe. pic.twitter.com/Xmiymln8vE — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) December 6, 2021

Також повідомляється, що у неділю було зафіксовано 35 спроб незаконного перетину польсько-білоруського кордону, 8 людей видворили з території Польщі.

Нагадаємо, у Прикордонній службі Польща заявили, що 3 грудня білоруські прикордонники неодноразово різали паркан з колючого дроту, а потім заважали польським колегам усувати пошкодження.

Крім того, у Польщі затримали ще п’ять осіб за допомогу нелегальним мігрантам, які потрапили на територію країни з Білорусі, серед них є громадяни України.

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