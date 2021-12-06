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Польща звинуватила білоруських силовиків у використанні шумових петард на кордоні

Понеділок, 6 грудня 2021, 10:47

Прикордонна служба Польщі заявила, що білоруські силовики кидали через кордон шумові петарди.

Про це йдеться у заяві служби у Twitter, повідомляє "Європейська правда".

"На ділянці, що охороняється прикордонним постом у Наревці, співробітники білоруських служб кидали з машини шумові петарди", - заявили у прикордонній службі.

Також повідомляється, що у неділю було зафіксовано 35 спроб незаконного перетину польсько-білоруського кордону, 8 людей видворили з території Польщі.

Нагадаємо, у Прикордонній службі Польща заявили, що 3 грудня білоруські прикордонники неодноразово різали паркан з колючого дроту, а потім заважали польським колегам усувати пошкодження. 

Крім того, у Польщі затримали ще п’ять осіб за допомогу нелегальним мігрантам, які потрапили на територію країни з Білорусі, серед них є громадяни України.

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Польща шантаж мігрантами Білорусь
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