У Польщі заявили про "диверсійні дії" білоруських прикордонників: ламали паркан і сліпили лазерами

У Прикордонній службі Польщі заявили, що білоруські колеги неодноразово руйнували паркан з колючого дроту на кордоні та потім заважали усувати пошкодження.

Про це PAP розповіла речниця прикордонників Анна Міхальська, пише "Європейська правда".

За її словами, близько 17 години 3 грудня білоруські прикордонники в районі населеного пункту Міхалув підійшли до огорожі і порізали дріт. Коли польські прикордонники підійшли усувати пошкодження, вони сліпили їх лазерами і стробоскопами. У наступні години так повторилося шість разів.

"Ми не помітили, щоб через пошкоджений паркан на територію Польщі пройшли мігранти. Це диверсійні дії з боку Білорусі", - заявила речниця.

Проте в районі населеного пункту Черемха близько 18 години кордон вдалося перетнути групі з 40 мігрантів. Перед тим хтось зруйнував на тій секції паркан з колючого дроту. За словами Міхальської, цю групу зупинили і повернули на лінію кордону.

Загалом за добу прикордонники зафіксували 62 спроби незаконного перетину кордону з Білорусі.

Нагадаємо, днями польські прикордонники заявили, що встановлені ними потужні ліхтарі для освітлення лінії кордону розбили з білоруського боку пострілами з пневматичної зброї.

