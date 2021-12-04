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У Польщі серед затриманих за допомогу "мігрантам Лукашенка" знову є українці

Субота, 4 грудня 2021, 12:18

Минулої доби у Польщі затримали ще п’ять осіб за допомогу нелегальним мігрантам, які потрапили на територію країни з Білорусі, серед них є громадяни України.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє PAP.

За словами речниці прикордонників Анни Міхальської, один затриманий є громадянином Польщі, двоє - громадяни України, четвертий - громадянин Афганістану.

Одного з українців та афганця затримали неподалік від кордону з Литвою, вони перевозили кількох людей. Сам громадянин Афганістану легально перебував у Польщі.

Поляк, що проживає у прикордонному Підляському воєводстві, перевозив чотирьох громадян Сирії. 

Деталей про другого затриманого українця не наводять. 

У свою чергу, речник поліції Підляського воєводства повідомив також про затримання громадянина Грузії, який у своєму автомобілі перевозив чотирьох громадян Сирії.

Загалом за час штучної міграційної кризи у Польщі затримали за перевезення мігрантів вже близько 330 осіб. Серед них неодноразово були громадяни України, які в окремих випадках перевозили понад десяток пасажирів. 

Нагадаємо, у Прикордонній службі заявили також, що 3 грудня увечері білоруські прикордонники неодноразово різали паркан з колючого дроту, а потім заважали польським колегам усувати пошкодження. 

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