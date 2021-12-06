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Укр / Рус

Польша обвинила белорусских силовиков в использовании шумовых петард на границе

Понедельник, 6 декабря 2021, 10:47

Пограничная служба Польши заявила, что белорусские силовики бросали через границу шумовые петарды.

Об этом говорится в заявлении службы в Twitter, сообщает "Европейская правда".

"На участке, охраняемом пограничным постом в Наревце, сотрудники белорусских служб бросали с машины шумовые петарды", - заявили в пограничной службе.

Также сообщается, что в воскресенье было зафиксировано 35 попыток незаконного пересечения польско-белорусской границы, 8 человек были выдворены с территории Польши.

Напомним, в Пограничной службе Польша заявили, что 3 декабря белорусские пограничники неоднократно резали ограждение из колючей проволоки, а затем мешали польским коллегам устранять повреждения.

Кроме того, в Польше задержали еще пять человек за помощь нелегальным мигрантам, попавшим на территорию страны из Беларуси, среди них есть граждане Украины.

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Польша шантаж мигрантами Беларусь
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