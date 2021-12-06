У Кремлі розповіли подробиці переговорів Байдена і Путіна у вівторок 

У Кремлі заявили, що відеоконференція президентів Росії та США у вівторок пройде у закритому режимі, її початок очікується о 17:00 за київським часом.

Про це розповів речник президента Росії Дмитрій Пєсков, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на російське видання "Коммерсант".

За його словами, в Кремлі очікують на "тривалу за часом розмову", заяв Путіна за підсумками зустрічі не планується.

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"Ми вважаємо, що це буде досить тривала та ґрунтовна відеоконференція. Це буде конференція із захищеним відеозв'язком. Думаємо, що вона буде тривалою за часом", - сказав Пєсков.

Усе спілкування буде проводитись у закритому режимі, окрім деяких перших кадрів.

"Звичайно, все спілкування проводитиметься у закритому режимі. Ми маємо на увазі, що це буде розмова безпосередньо двох президентів. Я не можу сказати, хто буде поруч із президентом Байденом", - додав представник Кремля.

На запитання, чи можна очікувати на звернення чи заяви президента Росії після переговорів, Пєсков відповів: "Не можна".

Речник президента Росії раніше повідомляв, що розмова президентів Владіміра Путіна і Джо Байдена відбудеться ввечері 7 грудня. Білий дім підтвердив проведення відеодзвінка.

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Розмова відбудеться на тлі заяви Байдена, що він готує набір ініціатив, аби не допустити планів російського вторгнення на територію України.

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