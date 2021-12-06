Чому у Польщі посилюється політичне протистояння

На тлі падіння рейтингів польський уряд продовжує втілювати суперечливі законодавчі ініціативи. 2 грудня Сейм Республіки Польща у першому читанні ухвалив законопроєкт про Польський інститут сім’ї та демографії.

Про посилення політичного протистояння у Польщі через суперечливу ініціативу правлячої партії читайте в статті кандидата політичних наук, провідного фахівця Дипломатичної академії України ім. Г. Удовенка Станіслава Желіховського Польща сперечається за родинні цінності: чому створення Інституту сім'ї розкололо суспільство.

Законопроєкт про Польський інститут сім’ї та демографії пропонує створення нової державної установи.

Чому деякі фахівці та опозиціонери виступають проти цього законопроєкту?

Опозиція побоюється, що інституція, якщо її буде створено, сприятиме, зокрема, подальшому обмеженню прав жінок, наголошуючи, що "проєкт спрямований на просування консервативної моделі світу".

Окрім того, що це "задоволення" не з дешевих, нормативний акт, у разі схвалення, надаватиме президенту новоствореного Інституту занадто широкі повноваження.

Так, глава Інституту призначатиметься Сеймом на сім років простою більшістю голосів і буде практично безвідкличний. Більш того, він зможе вимагати порушення сімейних справ і брати участь у них з правами, подібними до прокурора, матиме право подавати законодавчі ініціативи та ініціювати відповідні зміни до місцевого законодавства.

Також мають місце припущення, що партія влади "Право і справедливість" (ПіС) одержима контролем над особистим життям поляків.

Так, в інтерв’ю Polityka сенатор від "ГП" Кшиштоф Брейза попереджає, що при зниженні підтримки влада лише радикалізуватиметься та намагатиметься "реалізовувати дедалі фанатичніші ідеї".

Під час голосування у Сеймі була відсутня велика кількість опозиційних депутатів, багато з яких перебували на лікарняному (у зв’язку із COVID-19). Через це "ПіС" зумів захистити свій законопроєкт завдяки… одному голосу.

Пропозицію опозиції про відхилення парламентського законопроєкту про Польський інститут сім’ї та демографії підтримали 204 депутати, а проти відхилення висловилися 205 депутатів.

Цікаво, що опозиція через проблеми зі здоров’ям депутатів просила спікерку Сейму запровадити можливість дистанційного голосування. Однак, представниця партії влади не погодилася на таку пропозицію.

Слід зазначити, що законопроєкт підтримали не всі представники провладної партії. 19 депутатів від партії "Право і справедливість" утрималися. Це може свідчити і про можливе протистояння всередині партії влади.

Більше про поглиблення кризи в Польщі в матеріалі Станіслава Желіховського Польща сперечається за родинні цінності: чому створення Інституту сім'ї розкололо суспільство.