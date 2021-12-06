Почему польские власти подозревают в новом наступлении на права женщин

На фоне падения рейтингов польское правительство продолжает реализовывать противоречивые законодательные инициативы. 2 декабря Сейм Республики Польша в первом чтении принял законопроект о Польском институте семьи и демографии.

Об усилении политического противостояния в Польше из-за противоречивой инициативы правящей партии читайте в статье кандидата политических наук, ведущего специалиста Дипломатической академии Украины им. Г. Удовенко Станислава Желиховского Польша спорит о семейных ценностях: почему создание Института семьи раскололо общество.

Законопроект о Польском институте семьи и демографии предлагает создать новое государственное учреждение.

Почему некоторые специалисты и оппозиционеры выступают против этого законопроекта?

Оппозиция опасается, что институт, если он будет создан, будет способствовать, в частности, дальнейшему ограничению прав женщин, подчеркивая, что "проект направлен на продвижение консервативной модели мира".

Кроме того, что это "удовольствие" не из дешевых, нормативный акт, в случае принятия, будет предоставлять президенту института слишком широкие полномочия.

Так, глава института будет назначаться Сеймом на семь лет простым большинством голосов и будет практически безотзывным. Более того, он сможет требовать возбуждения семейных дел и участвовать в них с правами, подобными прокурору, будет иметь право представлять законодательные инициативы и инициировать соответствующие изменения в местное законодательство.

Также есть предположение, что партия власти "Право и справедливость" (ПиС) одержима контролем над личной жизнью поляков.

Так, в интервью Polityka сенатор от "ГП" Кшиштоф Брейза предупреждает, что при снижении поддержки власти будут только радикализироваться и пытаться "реализовывать все более фанатические идеи".

Во время голосования в Сейме отсутствовало большое количество оппозиционных депутатов, многие из которых были на больничном (в связи с COVID-19). Поэтому "ПиС" сумела защитить свой законопроект благодаря… одному голосу.

Предложение оппозиции об отклонении парламентского законопроекта о Польском институте семьи и демографии поддержали 204 депутата, а против отклонения высказались 205 депутатов.

Интересно, что оппозиция из-за проблем со здоровьем депутатов просила спикер Сейма ввести возможность дистанционного голосования. Однако представительница партии власти не согласилась на такое предложение.

Следует отметить, что законопроект поддержали не все представители провластной партии. 19 депутатов от "Права и справедливости" воздержались. Это может свидетельствовать о возможном противостоянии внутри партии власти.

Больше об углублении кризиса в Польше - в материале Станислава Желиховского Польша спорит о семейных ценностях: почему создание Института семьи раскололо общество.