У Фінляндії здійнявся скандал довкола прем'єрки: у вихідний вечір була без ключового телефона

У Фінляндії піднялася хвиля критики на адресу прем’єрки Санни Марін через те, як вона цими вихідними відреагувала на звістку про зараження коронавірусом одного з членів уряду.

Як пише "Європейська правда", на цю тему пишуть низка фінських ЗМІ, у тому числі Yle.

У суботу ввечері стало відомо, що міністр закордонних справ Пекка Хаавісто, з яким Марін бачилась невдовзі перед тим, заразився коронавірусом, тож у канцелярії її мали одразу повідомити про це. Прем’єрку дзвінок застав у колі друзів в ресторані. Деякі ЗМІ пишуть, що після того вони пішли у клуб.

Критику викликало те, що Санна Марін не одразу ж пішла на самоізоляцію, а згодом - те, що, як з’ясувалося, вона мала з собою лише один з двох робочих телефонів (члена уряду та депутатський), які за посадовими інструкціями повинна була б постійно тримати в полі зору. Їй додзвонилися на депутатський телефон.

"В суботу увечері мене поінформували про зараження міністра Хаавісто і тоді ж дали оцінку, що потреби в особливих заходах немає. Тож мені не дали інструкцій уникати контактів. Інструкції щодо заходів безпеки я побачила лише у неділю, і тоді я почала невідкладно виконувати їх та здала перший тест", - відреагувала Санна Марін.

Проте повідомлення з інструкцією про самоізоляцію окремо надійшли на її урядовий телефон вже увечері.

Перший тест Санни Марін виявився негативним, наступного дня вона здасть ще один.

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Критики зауважують, що терміновий дзвінок чи повідомлення могли б стосуватись значно більш серйозних питань, ніж ризик зараження коронавірусом, тому не тримати його увімкненим чи не брати з собою безвідповідально і це підстава говорити навіть про порушення посадових інструкцій.

Санна Марін наголошує, що завжди є на зв’язку і в цій ситуації їй також змогли додзвонитися. За її словами, зазвичай вона має з собою обидва телефони.

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