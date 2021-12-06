В Финляндии скандал вокруг премьера: вечером в выходной была без ключевого телефона

В Финляндии поднялась волна критики в адрес премьера Санны Марин из-за того, как она в эти выходные отреагировала на известие о заражении коронавирусом одного из членов правительства.

Как пишет "Европейская правда", на эту тему пишут ряд финских СМИ, в том числе Yle.

В субботу вечером стало известно, что министр иностранных дел Пекка Хаависто, с которым Марин виделась незадолго до этого, заразился коронавирусом, поэтому в канцелярии ей должны были сразу сообщить об этом. Премьера звонок застал в кругу друзей в ресторане. Некоторые СМИ пишут, что после этого они пошли в клуб.

Критику вызвало то, что Санна Марин не сразу же пошла на самоизоляцию, а впоследствии – то, что, как выяснилось, она имела при себе только один из двух рабочих телефонов (члена правительства и депутатский), которые по должностным инструкциям должна была бы постоянно держать в поле зрения. Ей дозвонились на депутатский телефон.

"В субботу вечером меня проинформировали о заражении министра Хаависто и тогда же дали оценку, что потребности в особых мерах нет. Поэтому мне не дали инструкции избегать контактов. Инструкции о мерах безопасности я увидела только в воскресенье, и тогда же начала безотлагательно выполнять их и сдала первый тест", – отреагировала Санна Марин.

Тем не менее, сообщения с инструкцией о самоизоляции отдельно поступили на ее правительственный телефон уже вечером.

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Первый тест Санны Марин оказался отрицательным, на следующий день она сдаст еще один.

Критики отмечают, что срочный звонок или сообщение могли бы касаться гораздо более серьезных вопросов, чем риск заражения коронавирусом, поэтому не держать его включенным или не брать с собой – безответственно, и это основание говорить даже о нарушении должностных инструкций.

Санна Марин отмечает, что всегда на связи и в этой ситуации ей также смогли дозвониться. По её словам, обычно она держит при себе оба телефона.

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