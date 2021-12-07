Чим обернеться для України зміна влади в Австрії

В Австрії колишній глава МВС Карл Негаммер став новим канцлером. Разом з ним до присяги приведуть ще кількох нових міністрів.

Про те, що зміниться в Австрії з "оновленим" урядом і яких змін варто чекати Україні читайте в статті політолога (Берлін) Віктора Савінка "Очищення" Австрії: як корупційний скандал змінив уряд та партію влади.

1 грудня стало відомо, що колишній австрійський канцлер Себастьян Курц, який пішов з посади 9 жовтня, остаточно йде з політики. Наймолодший канцлер завершив свою кар’єру у віці 35 років.

Після складення канцлерських повноважень він залишає також посади лідера Австрійської народної партії (АНП) та керівника її фракції в Національних зборах.

А вже наступного дня про свою відставку заявив один з найближчих до Курца членів кабінету – міністр фінансів. За ним це зробив і нещодавно призначений канцлер Александр Шалленберг.

Заступаючи на головну урядову посаду в жовтні, ексголова австрійського МЗС Шалленберг запевняв, що керуватиме урядом до кінця чинної каденції в 2024 році. Натомість минулого четверга його риторика кардинально змінилася, змістившись в бік потреби суміщення лідерства в провідній парламентській партії та посади канцлера.

Остаточно з уряду Шалленберг не піде – він повернеться на попередню посаду голови МЗС.

Ознаки можливих змін в АНП з’явилися ще пару тижнів тому, хоч номінально Себастьян Курц все ще обіймав провідні посади в партії та фракції.

Зрештою, на "палацовий переворот" вказує той факт, що "народникам" вдалося змінити практично всю партійну верхівку менш ніж за 24 години.

А вже минулої п’ятниці було оголошено, що лідером партії став Карл Негаммер.

При цьому напрямок змін був доволі чітким – високі посади отримали або представники регіонів, або ж члени "старої гвардії", не пов’язані з командою Курца.

Завдяки кадровим змінам Народна партія отримала шанс на стабілізацію уряду і коаліції після скандалів, пов’язаних з Курцом та його командою.

Попри внутрішньополітичні пертурбації, австрійська політика стосовно України не зазнала змін.

Більше про зміни в уряді Австрії та партії влади читайте в матеріалі Віктора Савінка "Очищення" Австрії: як корупційний скандал змінив уряд та партію влади.