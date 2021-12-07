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Чем обернется для Украины смена власти в Австрии

Аналитика коротко
Вторник, 7 декабря 2021, 10:30

В Австрии бывший глава МВД Карл Негаммер стал новым канцлером. Вместе с ним к присяге приведут еще несколько новых министров.

О том, что изменится в Австрии с "обновленным" правительством и каких изменений стоит ждать Украине, читайте в статье политолога (Берлин) Виктора Савинка "Очищение" Австрии: как коррупционный скандал сменил правительство и партию власти.

1 декабря стало известно, что ушедший с должности 9 октября бывший австрийский канцлер Себастьян Курц окончательно уходит из политики. Самый молодой канцлер завершил свою карьеру в возрасте 35 лет.

После сложения канцлерских полномочий он покидает также должности лидера Австрийской народной партии (АНП) и руководителя ее фракции в Национальном собрании.

А уже на следующий день о своей отставке заявил один из ближайших к Курцу членов кабинета – министр финансов. За ним это сделал и недавно назначенный канцлер Александр Шалленберг.

Вступая на главный правительственный пост в октябре, экс-председатель австрийского МИД Шалленберг уверял, что будет руководить правительством до конца действующей каденции в 2024 году. В прошлый четверг его риторика кардинально изменилась, сместившись в сторону необходимости совмещения лидерства в ведущей парламентской партии и должности канцлера.

Окончательно из правительства Шалленберг не уйдет – он вернется на прежнюю должность главы МИД.

Признаки вероятных конфигураций в АНП возникли еще пару недель назад, хотя номинально Себастьян Курц все еще занимал ведущие посты в партии и фракции.

Наконец, на "дворцовый переворот" указывает тот факт, что "народникам" удалось сменить практически всю партийную верхушку менее чем за 24 часа.

А уже в прошлую пятницу было объявлено, что лидером партии стал Карл Негаммер.

При этом направление изменений было довольно четким – высокие должности получили либо представители регионов, либо члены "старой гвардии", не связанные с командой Курца.

Благодаря кадровым изменениям, Народная партия получила шанс на стабилизацию правительства и коалиции после скандалов, связанных с Курцом и его командой.

Несмотря на внутриполитические пертурбации, австрийская политика в отношении Украины не претерпела изменений.

Больше об изменениях в правительстве Австрии и партии власти читайте в материале Виктора Савинка "Очищение" Австрии: как коррупционный скандал сменил правительство и партию власти.

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