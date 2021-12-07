Франция закроет ночные клубы и расширит масочный режим в школах

Правительство Франции решило закрыть ночные клубы и расширить использование масок в школах, чтобы противостоять росту случаев коронавируса.

Об этом в понедельник объявил премьер-министр Жан Кастекс, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на France 24.

Ночные клубы во Франции будут закрыты на четыре недели с этих выходных, а в школах усилят социальное дистанцирование и расширят масочный режим.

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В то же время правительство Франции не стало вводить более строгие меры для населения в целом или ужесточать требования относительно невакцинированных людей, как это сделали несколько других стран в последние дни.

Кастекс сказал, что работодатели должны поощрять персонал работать дома. Он также призвал людей ослабить социальные контакты, особенно в контексте приближающихся зимних праздников и проведения корпоративных вечеринок.

По его словам, теперь для посещения ресторанных площадок на рождественских ярмарках потребуются ковидные паспорта.

"Ситуация требует как индивидуальных, так и коллективных усилий. Но сейчас не время для локдаунов", – сказал Кастекс в видеообращении. Уровень вакцинации во Франции составляет около 90% населения, имеющего право на вакцинацию.

В начале декабря Франция объявила о новых правилах для путешественников, прибывающих из стран, не входящих в ЕС, в связи с новым вариантом коронавируса под названием "Омикрон".

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