ЄСПЛ не став на захист експрем'єра Молдови, якого посадили за корупцію

Європейський суд з прав людини відхилив одну зі скарг колишнього прем'єр-міністра Володимира Філата, якого у 2016 році засудили до 9 років позбавлення волі за пасивну корупцію.

Про це "Європейській правді" повідомили у ЄСПЛ.

Філат скаржився на заяви офіційних осіб, зроблені під час парламентського засідання 15 жовтня 2015 року щодо скасування його депутатської недоторканності, які, на його думку, порушували його презумпцію невинуватості.

Суд ухвалив, що ні заяви прокурора на засіданні парламенту, ні доводи, викладені у письмовому запиті, оголошеному під час засідання спікером парламенту, не порушували права заявника вважатися невинуватим, доки не буде доведено інше. Отже, порушення пункту 2 статті 6 Конвенції не було.

Щодо перебування Філата у в'язниці під вартою поки що у його справі не було остаточного вироку, ЄСПЛ ухвалив, що процесуальні права засудженого відрізняються від прав заарештованого. Тому цю частину скарги ЄСПЛ вирішив не розглядати.

Також суд зазначив, що це рішення не стосується решти чотирьох скарг молдовського експрем'єра.

Видання Newsmaker нагадує, що суд у червні 2016 року засудив Володимира Філата до 9 років в'язниці, визнавши його винним у пасивній корупції та одержанні вигоди з впливу. Влітку 2019 року його адвокати домоглися того, щоб через погані умови утримання йому скоротили термін на 709 днів.

3 грудня 2019 року його умовно-дострокового звільнили. З урахуванням скороченого терміну вийшло, що Філат відбув дві третини покарання. Крім того, суд скасував рішення позбавити Філата Ордену Республіки та п'ятирічну заборону обіймати певні посади.

Рішення про звільнення Філата залишила чинним і Апеляційна палата.

Нагадаємо, Велика Британія поверне Молдові 458 тисяч фунтів стерлінгів, конфісковані у Луки Філата, сина колишнього прем'єр-міністра Молдови Влада Філата.

Підписуйтеся на Telegram-канал "Європа тут" з найцікавішим від ЄвроПравди