ЕСПЧ не встал на защиту экс-премьера Молдовы, которого посадили за коррупцию

Европейский суд по правам человека отклонил одну из жалоб бывшего премьер-министра Владимира Филата, которого в 2016 году приговорили к 9 годам лишения свободы за пассивную коррупцию.

Об этом "Европейской правде" сообщили в ЕСПЧ.

Филат жаловался на заявления официальных лиц, сделанные во время парламентского заседания 15 октября 2015 года об отмене его депутатской неприкосновенности, которые, по его мнению, нарушали его презумпцию невиновности.

Суд постановил, что ни заявления прокурора на заседании парламента, ни доводы, изложенные в письменном запросе, объявленном во время заседания спикером парламента, не нарушали права заявителя считаться невиновным, пока не будет доказано иное. Следовательно, нарушения пункта 2 статьи 6 Конвенции не было.

Что касается пребывания Филата в тюрьме под стражей, пока в его деле не было окончательного приговора, ЕСПЧ вынес решение, что процессуальные права осужденного отличаются от прав арестованного. Поэтому эту часть жалобы ЕСПЧ решил не рассматривать.

Также суд отметил, что это решение не касается остальных четырех жалоб молдавского экс-премьера.

Издание Newsmaker напоминает, что суд в июне 2016 года приговорил Владимира Филата к 9 годам тюрьмы, признав его виновным в пассивной коррупции и извлечении выгоды от влияния. Летом 2019 года его адвокаты добились того, чтобы из-за плохих условий содержания ему сократили срок на 709 дней.

3 декабря 2019 года его условно-досрочного освободили. С учетом сокращенного срока вышло, что Филат отбыл две трети наказания. Кроме того, суд отменил решение лишить Филата Ордена Республики и пятилетний запрет занимать определенные должности.

Решение об освобождении Филата оставила в силе и Апелляционная палата.

Напомним, Великобритания вернет Молдове 458 тысяч фунтов стерлингов, конфискованные у Луки Филата, сына бывшего премьер-министра Молдовы.

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