Як Меркель за 16 років досягла "німецького панування" у Євросоюзі

Ангела Меркель залишає свою посаду, зробивши свою країну рушієм Європи.

Про те, як канцлерка втілювала німецьку гегемонію над Європою, читайте в статті кандидата політичних наук, співробітника Паризького університету Жюльєна Плушара Канцлерка ЄС: як Ангела Меркель зробила Німеччину лідером Європи.

Натхненником економічної та фінансової політики Ангели Меркель був Вольфганг Шойбле, спочатку – міністр внутрішніх справ, а у 2009-2017 роках – міністр фінансів. Саме він, як вважається, мав значний вплив на рішення канцлерки, підштовхуючи їх до ідеології ордолібералізму (німецької версії соціал-лібералізму).

Саме через це Ангела Меркель майже до кінця свого останнього мандата керувалася цією ідеологією як для Німеччини, так і для інших країн-членів єврозони.

Християнський демократ Ангела Меркель продовжує такі реформи, як Hartz 4, ініційовані її попередником, соціал-демократом Герхардом Шредером, у сфері ринку праці. Це спростило і найм працівників, і оподаткування компаній, і скорочення державних витрат. Таке дотримання соціально-економічної політики Шредера часто розглядалося як головна причина економічної гегемонії Німеччини в Європейському Союзі, зокрема, над такими країнами, як Італія чи навіть Франція, які сприймались як нездатні реалізувати ті самі структурні реформи, щоб відродити свою економіку.

Двома основними економічними проблемами для Ангели Меркель були світова фінансова криза 2008 року та боргова криза єврозони 2011 року.

Щоб врегулювати кризу 2008 року, канцлер Німеччини запровадила механізм Kurzarbeit, схему часткового безробіття, яка дозволила уникнути хвилі масових звільнень і швидко відновити бізнес.

Невдовзі після світової економічної кризи виникла криза єврозони у 2011-2012 роках.

Тоді Ангела Меркель обстоювала політику скорочення боргу деяких південноєвропейських країн. Вона, зокрема, зіграла важливу роль у вирішенні кризи державного боргу Греції, погрожуючи вивести її з єврозони.

Меркель вдалося змусити владу Греції прийняти жорсткі заходи економії, що негативно вплинуло на рівень життя багатьох греків. Імідж Німеччини серед грецького населення погіршився.

Більше про антикризове управління Ангели Меркель – у матеріалі Жюльєна Плушара Канцлерка ЄС: як Ангела Меркель зробила Німеччину лідером Європи.