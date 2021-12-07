Как Меркель за 16 лет достигла "немецкой гегемонии" в Евросоюзе

Ангела Меркель покидает свой пост, сделав свою страну двигателем Европы.

О том, как канцлер воплощала немецкую гегемонию над Европой, читайте в статье кандидата политических наук, сотрудника Парижского университета Жюльена Плушара Канцлер ЕС: как Ангела Меркель сделала Германию лидером Европы.

Вдохновителем экономической и финансовой политики Ангелы Меркель был Вольфганг Шойбле, сначала министр внутренних дел, а в 2009-2017 годах министр финансов.

Именно он, как считается, оказал значительное влияние на решения канцлера, подталкивая их к идеологии ордолиберализма (немецкой версии социал-либерализма).

Именно поэтому Ангела Меркель почти до конца своего последнего мандата руководствовалась этой идеологией как для Германии, так и для других стран-членов еврозоны.

Христианский демократ Ангела Меркель продолжает такие реформы, как Hartz 4, инициированные ее предшественником, социал-демократом Герхардом Шрёдером в сфере рынка труда. Это упростило и найм работников, и налогообложение компаний, и сокращение государственных расходов.

Такое соблюдение социально-экономической политики Шредера часто рассматривалось как главная причина экономической гегемонии Германии в Европейском Союзе, в частности, над такими странами, как Италия или даже Франция, которые воспринимались как неспособные реализовать те же структурные реформы, чтобы возродить свою экономику.

Двумя основными экономическими проблемами для Ангелы Меркель были мировой финансовый кризис 2008 года и долговой кризис еврозоны 2011 года.

Чтобы урегулировать кризис 2008 года, канцлер Германии ввела механизм Kurzarbeit, схему частичной безработицы, что позволило избежать волны массовых увольнений и быстро возобновить бизнес.

Вскоре после мирового экономического кризиса возник кризис еврозоны в 2011-2012 годах.

Тогда Ангела Меркель отстаивала политику сокращения долга некоторых южноевропейских стран. Она, в частности, сыграла важную роль в разрешении кризиса государственного долга Греции, угрожая вывести эту страну из еврозоны.

Ей удалось заставить власти Греции принять жесткие меры экономии, что негативно отразилось на уровне жизни многих греков. Имидж Германии среди греческого населения ухудшился.

Больше об антикризисном управлении Ангелы Меркель – в материале Жюльена Плушара Канцлер ЕС: как Ангела Меркель сделала Германию лидером Европы.