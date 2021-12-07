Мін'юст Грузії і Пенітенціарну службу оштрафували за публікацію відео з Саакашвілі

Міністерство юстиції Грузії та Спеціальна пенітенціарна служба притягнуті до адміністративної відповідальності за кілька епізодів адміністративного правопорушення щодо колишнього президента Міхеїла Саакашвілі.

Таке рішення виніс Державний інспектор, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Эхо Кавказа".

Мін'юст оштрафовано на 500 ларі (161 долар), Пенітенціарну службу – на 2000 ларі (647 доларів) за порушення, передбачені статтею 44 закону Грузії "Про захист персональних даних".

Серед правопорушень називаються публікація особистих даних Саакашвілі, зокрема оприлюднення "інформації про продукти, куплені та спожиті Саакашвілі в магазині пенітенціарної установи, про його раціон, відео та фото прийому харчових добавок у медпункті, відеозапис виходу з пенітенціарної установи №1 його заселення до пенітенціарної установи №18".

Під час голодування Саакашвілі грузинська влада систематично заявляла про його лицемірство. Стверджували, що політик не дотримується крайньої форми протесту. На доказ того Спеціальна пенітенціарна служба опублікувала кадри, на яких Саакашвілі щось їсть із баночок у медпункті.

Особливу критику викликали записи того, як Саакашвілі за руки та ноги силою тягнуть до лікарні.

Саакашвілі був затриманий в Грузії 1 жовтня після нелегального прибуття в країну. Він оголосив себе політв'язнем і голодував 50 днів, доки його не перевели до військового шпиталю в Горі.

Дивіться відео на YouTube-каналі "ЄвроПравди": Сила проти Саакашвілі. Що відбувається з експрезидентом у тюремній лікарні.

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