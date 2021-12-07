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Минюст Грузии и Пенитенциарную службу оштрафовали за публикацию видео с Саакашвили

Вторник, 7 декабря 2021, 14:38

Министерство юстиции Грузии и Специальная пенитенциарная служба привлечены к административной ответственности за несколько эпизодов административного правонарушения в отношении бывшего президента Михеила Саакашвили.

Такое решение вынес государственный инспектор, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Эхо Кавказа".

Минюст оштрафован на 500 лари (161 доллар), Пенитенциарная служба – на 2000 лари (647 долларов) за нарушения, предусмотренные статьей 44 закона Грузии "О защите персональных данных".

Среди правонарушений называются публикация личных данных Саакашвили, в частности, обнародование "информации о продуктах, купленных и потребленных Саакашвили в магазине пенитенциарного учреждения, о его рационе, видео и фото приема пищевых добавок в медпункте, видеозапись выхода из пенитенциарного учреждения №1 №18".

Во время голодовки Саакашвили грузинские власти систематически заявляли о его лицемерии. Они утверждали, что политик не соблюдает крайнюю форму протеста. В доказательство Специальная пенитенциарная служба опубликовала кадры, на которых Саакашвили что-то ест из баночек в медпункте.

Особую критику вызвали записи о том, как Саакашвили за руки и ноги силой тянут в больницу.

Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября после нелегального прибытия в страну. Он объявил себя политзаключенным и голодал 50 дней, пока его не перевели в военный госпиталь в Гори.

Смотрите видео на YouTube-канале "ЕвроПравды": Сила против Саакашвили. Что происходит с экс-президентом в больнице.

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Грузия Саакашвили
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